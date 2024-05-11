Engelliler Haftası'nda TÜBİTAK SAGE'de görev yapan engelli uzay mühendisi başarıya imza attı - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda TÜBİTAK SAGE'de görev yapan engelli uzay mühendisi başarıya imza attı

Engelliler Haftası\'nda TÜBİTAK SAGE\'de görev yapan engelli uzay mühendisi başarıya imza attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Engelliler Haftası dolayısıyla TÜBİTAK SAGE'de görev yapan engelli uzay mühendisi Turgay Karakaş'ın başarısını vurgulayarak, 'Engelleri sevgiyle, özgüvenle, bilimle ve teknolojiyle aşıyoruz' dedi. Karakaş, engel durumuna rağmen azmi ve çalışkanlığıyla Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağladı.

11.05.2024 12:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Engelliler Haftası kapsamında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) uzay mühendisi olarak görev yapan Turgay Karakaş'ın başarısına işaret ederek, "Engelleri sevgiyle özgüvenli bilimle teknolojiyle aşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.

Engelleri sevgiyle özgüvenle bilimle ve teknolojiyle aştıklarını belirten Kacır, "Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı, azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE'de Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu. Yıllardır Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak gururla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan videoda Karakaş'ın, "6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak ülkemizin ilk geliştirdiği seyir füzesi ekibinin bir parçası oldum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizim çalışmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda TÜBİTAK SAGE'de görev yapan engelli uzay mühendisi başarıya imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda TÜBİTAK SAGE'de görev yapan engelli uzay mühendisi başarıya imza attı - Son Dakika
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