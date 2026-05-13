Engelliler Haftası'nda Vali Doğan'ın Mesajı

13.05.2026 15:33
Vali Doğan, engelli bireylerin toplumda yer almasının önemine vurgu yaptı ve destek çağrısında bulundu.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, "Türkiye Yüzyılı, büyük hedeflerin yüzyılı olduğu gibi kimseyi dışarıda bırakmayan vicdanın da adıdır. Bu doğrultuda, engelli vatandaşlarımızın aktif olarak hayatın içinde yer aldığı üreten, yön veren ve iz bırakan bireyler olarak varlık gösterdiği toplumsal zemini bir ve beraberce inşa ediyoruz. Eğitimden istihdama, ulaşımdan kamusal hizmetlere, şehirlerin fiziki dokusundan sosyal ve kültürel hayata kadar atılan her adım, erişilebilirliği tercih değil temel ilke haline getirme kararlılığımızın ifadesidir." ifadelerine yer verdi.

Bu yolculuğun sessiz kahramanlarının engelli bireylerin kıymetli aileleri ve refakatçilerinin olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Doğan, gündelik hayatın görünmeyen yükünü omuzlayan bu büyük sabır ve adanmışlığın, her türlü takdirin üzerinde olduğunu, bu bağlamda engelli bireylerin her daim yanında olan yakınlarına ve refakatçilerine sunulan desteklerin, bu kutsal emeğe duyulan büyük saygının vefa borcu, mütevazı bir karşılığı olduğunu kaydetti.

Engelliler Haftasının toplumda daha derin farkındalık ve güçlü sorumluluk duygusu kazandırması temennisinde bulunan Doğan, engelli bireylerin ve onların hayat yolculuğunu omuzlayan yakınları ile fedakar refakatçilerine sağlık, huzur, mutluluk ve esenlikler diledi.

Kaynak: AA

