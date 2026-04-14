Engelliler İçin Gönüllüler Bandosu Kuruldu

14.04.2026 20:59
Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, 130 gönüllü ile farkındalık yürüyüşü için bando kurdu.

NAZİLLİ Bedensel Engelliler Derneği (NABED) tarafından 'gönüllüler bandosu' kuruldu. Aralarında 5 engellinin de bulunduğu 130 gönüllüden oluşan bandonun, Engelliler Haftası kapsamında 11 Mayıs'ta farkındalık yürüyüşü gerçekleştireceği bildirildi.

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği tarafından gönüller bandosu kuruldu. 130 gönüllüden oluşan NABED Gönüllüler Bandosu, her cumartesi günü bir araya gelip 3 saatlik çalışma yapıyor. Her yaştan kadın ve erkekten oluşan bando Engelliler Haftası'na hazırlanıyor. Bando, Engeliler Haftası çerçevesinde 11 Mayıs'ta, 'Birlikte Yürüyoruz, Engelleri Aşıyoruz' sloganı ile Nazilli sokaklarında farkındalık için yürüyecek.ABED Gönüllüler' Bandosu çalıştırıcısı Ali Can Dinç, " Aramızda 5 engelli ve her meslek grubundan arkadaşlarımız bulunuyor.Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki biz hiç kimseyi engelli veya engelsiz diyerekten ayırmıyoruz. Bu yürüyüşümüzün mesajı çok net. Asıl engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. Müziğin birleştirici gücü ile sesimizi yükseltiyor, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.Bugün burada çaldığımız her nota, daha erişilebilecek toplum için çağrıdır. Farkındalık yürüyüşümüzü Nazilli ilçesinde belirlenecek olan güzergahta 11 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Talep geldiğinde yürüyüşlerimizi Nazilli dışında da gerçekleştireceğiz" dedi.

Dinç, engelli bireylerin yalnız olmadıklarını, toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını ve engellerin ancak dayanışma ile aşılabileceğini göstermek istediklerini de kaydetti. "Müziğin, birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyor; attığımız her adımda farkındalığı büyütmeyi hedefliyoruz" diyen Dinç, "Bu projemiz; engelli bireylerin sesi olmak, toplumsal farkındalık yaratmak ve aslında hepimizin bir bütün olduğunu göstermek amacıyla hayata geçirilmiştir. Hiçbir ayrım gözetmeden ortak bir amaç etrafında buluşan 130 kişilik gönüllü ekibimizle, tören ve yürüyüşlerde sergileyeceğimiz gösteriler için çalışmalarımıza büyük bir özveri ve heyecanla devam ediyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA

Advertisement
