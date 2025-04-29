Engelliler Meclisi Gözleme Satarak Tatil Parası Kazanıyor

Engelliler meclisi, gözleme satarak tatil kapısını aralıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Engelliler Meclisi Üyeleri gözleme yaparak tatil parası kazanıyor.

El yapımı ürünlerin satışından elde edilecek gelirlerle tatil yolunu aralayan engelliler meclisi üyelerine ebeveynleri destek sunuyor. Kırşehir'de kadınların el örgüsü ürünlerini pazarladığı kadın emek pazarı sergisi Cacabey Meydanında açıldı. Yöresel halk oyunları ve müziklerinin yer aldığı açılışta engelliler meclisi tarafından oluşturulan stant ilgi gördü. Engelli vatandaşların ailelerinin desteklediği stantlarda yapılan gözlemeler, tatil yapmak isteyen engellilerin bir kısım masraflarının karşılanmasında destek olarak kullanılacak. Stantta el emeği yaptığı gözlemeleri satan Nurşen Kılıç, "Ne kadar kazanç olursa do kadar engelli tatile gidecek. Meydana gelerek gözlemeleri engelli çocuklarımıza katkı için yapmaktayız"dedi.

Tatil heyecanı içerisinde Selda Çolak ve Rukiye Kardaş adlı bedensel engelli vatandaşlar ise heyecan içerisinde tatil için toplanacak gelirleri beklediklerini ailelerinin yaptığı gözlemelerin tatil fırsatı için katkı sunmasının yanında evlerinden çıkamayan engellilerin şimdi tatil fırsatı beklediklerini ifade etti.

"Emekleri Zayi Olmayacak"

Yapılan her emeğin geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda karşılık bulacağını aktaran Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ise engelli bireylerin tatil için katkı sunmak istediğini ve bu nedenle de gözleme stantlarının açıldığını belirtti. Göçen, açıklamasında; "Kardeşlerimizin normal insanlar gibi yaşamaları adına kendilerine imkan sağlamaya çalışmaktayız. Bizi birilerinin tatile göndermesini reddediyoruz. Tatil için engelli kardeşlerimizin gayretleri ve bizleri baskı altına almaları hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan, el emeği ürünlerin açıldığı stantları gezen Kırşehir protokolünün alışveriş yapmaması gözlerden kaçmazken rüzgar etkisi nedeniyle açılan çadırlar belediyenin cenazelerde kullandığı çadırlar oldu.