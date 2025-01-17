Engellilerden ÖTV İstisnasına Dava - Son Dakika
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Engellilerden ÖTV İstisnasına Dava

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SAHİM-SEN ve Görme Engelli Derneği, ÖTV istisnası yönetmeliklerini Danıştay'a taşıdı.

17.01.2025 20:40
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(ANKARA) - Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ve Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, engellilerin ÖTV istisnalı aldıkları araçların kullanım hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle, ilgili yönetmelik hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, "İptalini talep ettiğimiz yönetmelik hükümleri, Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin mülkiyet, hareket ve seyahat özgürlüğü, bağımsız yaşama ve topluma dahil olma, eşitlik ve ayrımcılık yasağı, erişilebilirlik, yasa önünde eşit tanınma ve kişisel hareketlilik gibi birçok maddesine, aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

SAHİM-SEN ve Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, Resmi Gazete'de yayınlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin dördüncü maddesi ile 31 Ocak 2024 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay'a başvurdu.

Dernek yöneticileri başvuru dilekçesini Danıştay'a sunmadan önce basın açıklaması yaptı.

SAHİM SEN Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, "Bu öyle bir yönetmelik ki engellilerin üzerine alınmış olan araçların kullanım hakkının gaspıdır. Engelli bir bireyim, bir araca sahibim. İl dışından öz kardeşim geliyor, o arabayı kullanamıyor ayrı bir ilde olduğu için. Sadece iki kişi, iki akrabaya verilen bir kullanım hakkı var. Biz ayrımcılığın önlenmesi için etkin yasalar beklerken, erişilebilirliğin, ulaşılabilirliğin sağlanması için etkin politikalar inşa edilmesini beklerken tasarruf tedbirlerine kurban edildi haklarımız.

"Benim akülü tekerlekli sandalye kullanan kızımın ÖTV'siz araç alma hakkı ortadan kaldırıldı"

Ne oldu peki? ÖTV ile ilgili araçların sırf suistimal edildiği gerekçesiyle haklarımız kısıtlandı. 10 yıla çıkartıldı. Benim akülü tekerlekli sandalye kullanan kızımın ÖTV'siz araç alma hakkı ortadan kaldırıldı. Çünkü adres ettikleri, işaret ettikleri araçların hiçbirine benim akülü sandalyemin sığması mümkün değil. Bir engelli pusetinin sığması bile mümkün değil.

"Engelliden kıstığınız tutarlarla hazineyi kalkındırabilecek misiniz diye Sayın Mehmet Şimşek'e sormak isterim"

Peki bizden aldıkları haklarla neler oluyor, haberlerde okuyoruz. Hurdaya ayrılmış araçların sahiplerine, araçlarını sattıkları takdirde yani gösterdikleri yere bıraktıkları takdirde ÖTV istisnalı araç alma hakkı verilecek. Engelliden kıstığınız tutarlarla Hazine'yi kalkındırabilecek misiniz diye Sayın Mehmet Şimşek'e sormak isterim buradan. Engellilerin haklarını masaya yatırırsanız, insanlara sorgulatırsanız, kamuoyunda konuşmaya açarsanız, bize karşı olan olumsuz algılar çoğalacak. Engelli Hakları Sözleşmesi'ne ve Anayasa'ya aykırı olan tüm düzenlemeleri lütfen kendiniz iptal edin ki yine de biz uğraşmayalım."

Engellilerden ÖTV İstisnasına Dava
Kaynak: ANKA

Politika, Danıştay, Sağlık, Güncel, Hukuk, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilerden ÖTV İstisnasına Dava - Son Dakika

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