Engellilere Destek: Trabzon'da Araç Dağıtımı - Son Dakika
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Engellilere Destek: Trabzon'da Araç Dağıtımı

Engellilere Destek: Trabzon\'da Araç Dağıtımı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Almanya ve Avusturya'dan gelen destekle engelli bireylere araçlar sundu.

06.12.2024 14:49
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Almanya ve Avusturya'da yaşayan 90 hayırseverin destekleriyle alınan akülü araç ve tekerlekli sandalye, Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, insanların en hayırlısı insanlığa en faydalı olandır anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama olan katkısı ve onlarla beraber daha mutlu bir şehir olma yolunda adımlar atmak konusunda gayret ettiklerini aktaran Genç, "Bugüne kadar bir şeyler yaptık, yapmaya da gayret ettik ama bu gayretimiz bitmeyecek. Bu hizmetin sorumluluğunu bilerek yapıyoruz hem de bir insan olarak yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye olarak engellilere yönelik yapılan çalışmalara değinen Genç, "Şu anda yapımı devam etmekte olan Engelsiz İletişim Merkezimizle, şu anda 23 yavrumuz, evladımız "En Mutlu Köy" ismiyle yapıp hizmete aldığımız projemizde bir taraftan öğreniyorlar bir taraftan üretiyorlar bir taraftan para kazanıyorlar geçimlerini temin ediyorlar. Hepsinden önemlisi orada kendi ürettiklerinden dolayı mutlular. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Genç, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki engelli yavrularımıza, özel bireylerimize kalıcı bir yaşam merkezini bu dönem kazandıralım. İnşallah 24 bin 588 metrekare alanımızın 18 dönümünün belediyemize devrini yaptık. Alanın tamamını geçen ay büyükşehir belediye meclisimizde imar düzenlemesini çıkardık. İnşallah Aile Sosyal Politikalar Bakanımızla, bürokratlarımızla vaziyet edip kısa zamanda şehrimize bu güzel yaşam merkezini kazandıracağız. Bugün de değerli özel bireylerimizin vatandaşlarımızın yine günlük hayatındaki erişim, ulaşımı kolaylaştırmak adına çok güzel bir projede birlikteyiz."

Almanya ve Avusturya'da yaşayan 90 hayırsevere destekleri için teşekkür eden Genç, 114 akülü araç ve tekerlekli sandalyeyi özel bireylerle buluşturmanın mutluluğuyla, gururuyla, aynı anlayışla büyük bir gayretle çalışacaklarını söyledi.

Genç'in konuşmasının ardından akülü araçlar engelli vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: AA

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