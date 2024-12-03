Engellilere Eşit Fırsatlar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eğitimden istihdama, spordan sanata kadar birçok alanda engelli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebileceği imkanları sunmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Engelli vatandaşların hayatın her alanına eşit ve aktif bir şekilde katılım sağlamasının herkesin insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hepimizin birer engelli adayı olduğu bilinciyle, engelleri aşmanın dayanışma ve sevgiyle mümkün olacağını unutmamalıyız. Bu anlayışla yürüttüğümüz politikalarla ve hayata geçirdiğimiz projelerle, erişilebilir kamu hizmetlerinden engelli dostu sosyal politikalara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimden istihdama, spordan sanata kadar birçok alanda engelli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebileceği imkanları sunmayı da ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu vesilesiyle, engelleri birlikte aşmak için çalışan tüm kurumlara ve bireylere teşekkür ediyor, tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum."