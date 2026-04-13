Engellilerin ÖTV'siz Araç Alımı Kapsamı Genişletildi: Yeni Düzenlemeler ve Şartlar

Engellilerin ÖTV'siz araç alımının kapsamı genişletildi. Meclis'te kabul edilen yeni düzenleme ile ortopedik engeli bulunan ve belirli kriterleri karşılayanlar ÖTV'siz araç alabilecek. Engellilere ÖTV indirimi değil, muafiyeti uygulanıyor; yüzde 90 üstü ve altı engelliler için farklı şartlar var.

2026'da ÖTV ve diğer vergiler dahil araç limiti 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirlendi. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Yüzde 90 ve üstü engelliler 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor, aracı kendilerinin kullanma şartı yok, ancak sürekli tekerlekli sandalye kullanımı gibi durumlarda özel tertibat zorunlu.

Yüzde 90 altı engelliler için ise sağlık raporunda 'hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir' ibaresi önemli. Akıl sağlığı yerinde olmayan 18 yaş üstü zihinsel engelliler, mahkeme tarafından atanan vasi kararıyla araç alabilir. ÖTV'siz alınan araçlar 10 yıl geçmeden satılamaz, ancak 5 yılını dolduranlar cezasız satış yapabilir.

ÖTV muafiyeti kapsamında, motor silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen araçlar ve belirli modeller alınabiliyor. Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi markaların yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan modelleri tercih edilebilir. Otomatik vitesli araçlarda da özel tertibat gerekli olabilir.