Engellilerin ÖTV'siz Araç Alımı Kapsamı Genişletildi: Yeni Düzenlemeler ve Şartlar
Engellilerin ÖTV'siz Araç Alımı Kapsamı Genişletildi: Yeni Düzenlemeler ve Şartlar

13.04.2026 08:40
Meclis'te kabul edilen düzenleme ile ortopedik engelli bireyler, belirli kriterleri karşılamaları durumunda ÖTV'siz araç alabilecekler. Yüzde 90 ve üstü engelli olanlar 10 yılda bir araç alabilirken, yüzde 90 altı engelliler için de özel şartlar getirildi.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımının kapsamı genişletildi. Meclis'te kabul edilen yeni düzenleme ile ortopedik engeli bulunan ve belirli kriterleri karşılayanlar ÖTV'siz araç alabilecek. Engellilere ÖTV indirimi değil, muafiyeti uygulanıyor; yüzde 90 üstü ve altı engelliler için farklı şartlar var.

2026'da ÖTV ve diğer vergiler dahil araç limiti 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirlendi. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Yüzde 90 ve üstü engelliler 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor, aracı kendilerinin kullanma şartı yok, ancak sürekli tekerlekli sandalye kullanımı gibi durumlarda özel tertibat zorunlu.

Yüzde 90 altı engelliler için ise sağlık raporunda 'hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir' ibaresi önemli. Akıl sağlığı yerinde olmayan 18 yaş üstü zihinsel engelliler, mahkeme tarafından atanan vasi kararıyla araç alabilir. ÖTV'siz alınan araçlar 10 yıl geçmeden satılamaz, ancak 5 yılını dolduranlar cezasız satış yapabilir.

ÖTV muafiyeti kapsamında, motor silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen araçlar ve belirli modeller alınabiliyor. Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi markaların yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan modelleri tercih edilebilir. Otomatik vitesli araçlarda da özel tertibat gerekli olabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
