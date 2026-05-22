Engellilere Temsili Askerlik

Ordu'da 31 engelli birey, temsili askerlik yaparak unutulmaz bir gün yaşadı.

Ordu'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende üniforma giyen 31 engelli birey, yemin ederek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.

Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, burada yaptığı konuşmada, askerlik yeminin hayırlı olmasını temenni etti.

Etkinliğe katılan Hasan Ergül ise tarifi imkansız bir mutluluk ve sevinç içerisinde olduklarını belirterek, "Bir günlüğüne de olsa bizleri bu şerefli görevimizi yapma fırsatı veren, bu güzellikleri yaşama imkanı sağlayan başta Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımıza bütün engelliler adına teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Engelli bireylere terhis belgeleri, künye ve hediyelerin verildiği törene, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Buğra Akgül, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

