Engellilere temsili askerlik heyecanı

15.05.2026 15:14
Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki programda 26 engelli için yemin töreni düzenlendi.

Aileleriyle birliğe gelen engelli bireylere, kayıt işlemlerinin ardından asker kıyafetleri giydirildi.

Asker tıraşı olan engelliler, daha sonra yemin etti.

Bir günlüğüne asker olan Ali Akbulut'un annesi Müzeyyen Akbulut, AA muhabirine, oğlunu asker kıyafeti içerisinde görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Akbulut, "Ali bunu öğrendikten sonra çok mutlu oldu. Biz de buraya gelmeden birkaç gün önce ona asker kınası düzenledik." dedi.

Mevlütcan Kuzu'nun babası Ufuk Kuzu da "Oğlumu asker kıyafetiyle görmek çok mutlu edici bir durum. Gidemeyeceğini biliyorduk ama bu organizasyon bize çok farklı duygular yaşattı. Gönül isterdi ki sağlıklı olup gerçekten askere gitsinler. Onlar bizim meleklerimiz, asker oldular." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda da 17 engelli genç için yemin töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, askerlik mükellefiyetinin Türk ulusu için onur vesilesi olduğunu belirterek, özel gereksinimli bireyleri kahraman Mehmetçikler olarak misafir ettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından yemini eden bireylere terhis belgeleri verildi.

Jandarmanın kullandığı teçhizattan oluşan sergi alanını gezen özel bireyler, jandarma motosikletine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yozgat

Yozgat'ta 22 engelli birey için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, aileleriyle birliğe gelen engelli bireylere kayıt işlemelerinin ardından askeri kıyafetler giydirildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Özkan, bugün şartlar ne olursa olsun gençlerin şerefli üniformayı giyerek Türk ordusuna katılmanın ve Peygamber ocağında görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da askerlik görevini yerine getiren her bireyin bu haklı gururu ömür boyu taşıyacağını söyledi.

Konuşmanın ardından yemin eden bireylere terhis belgeleri verildi.

Kaynak: AA

