Engellilerin Haklarına Erişim Platformu TBMM Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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Engellilerin Haklarına Erişim Platformu TBMM Önünde Eylem Yaptı

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu TBMM Önünde Eylem Yaptı

Engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan Engellilerin Haklarına Erişim Platformu üyeleri, eşitlik, erişilebilirlik ve bağımsız bir yaşam istediklerini belirten dövizler taşıyarak sloganlar attı. Platform sözcüsü, engelli haklarında duraklama olduğunu savunarak engelli aylıkları ve bakım ücretlerinin arttırılmasını talep etti.

14.05.2024 14:31
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Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle TBMM önünde eylem yaptı.

Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan platform üyeleri, "Eşit, erişilebilir ve bağımsız bir yaşam istiyoruz", "İstihdamda engelli kotası arttırılsın" ve "Engelli Bakanlığı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Platform sözcüsü Turhan İçli, burada yaptığı açıklamada, 2013'ten itibaren özellikle Kovid-19 salgınından sonra engelli haklarında duraklama olduğunu savundu.

Türkiye'de engelli nüfusun yüzde 12 olduğunu ve 2024 yılı bütçesinin yüzde 1'inin engellilere ayrıldığını ifade eden İçli, şunları kaydetti:

"Asgari ücretliler asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü feryat feryat söylüyor. Emekli işçi aylıkları 10 bin lira, emekliler de yüksek sesle meydanlarda sesini duyuruyor. Emekliler 10 bin liraya geçinebilir mi, geçinemez. Asgari ücretliler haklı, 17 bin liraya geçim olur mu, olmaz.

Bir engelli aylığı 4 bin 195 lira, bununla geçinmek mümkün mü? Bakım aylığı bakma hizmetlerini görebilecek bir şekilde değil, 4-5 bin lira dolayında. Yani engelliler yerlerde sürünüyor. O yüzden engellilerin bu taleplerini, engelli aylıkları ve bakım ücretleri arttırılsın diye yüksek sesle haykırıyoruz."

Kaynak: AA

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