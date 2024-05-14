Engellilerle Dart Yarışması Bafra\'da Sona Erdi

Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Engellilerle Dart Yarışması sona erdi.

Bafra Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesince Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren yarışmacılara madalya verildi.

Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, Engelliler Haftası sebebiyle farkındalık oluşturmak ve engelsiz bir yaşam için düzenledikleri programa katılanlara teşekkür etti.