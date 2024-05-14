Engellilerle Dart Yarışması Bafra'da Sona Erdi - Son Dakika
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Engellilerle Dart Yarışması Bafra'da Sona Erdi

Engellilerle Dart Yarışması Bafra\'da Sona Erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Engellilerle Dart Yarışması sona erdi. Bafra Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi tarafından düzenlenen yarışmaya dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren yarışmacılara madalya verildi. Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

14.05.2024 20:55
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Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Engellilerle Dart Yarışması sona erdi.

Bafra Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesince Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren yarışmacılara madalya verildi.

Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, Engelliler Haftası sebebiyle farkındalık oluşturmak ve engelsiz bir yaşam için düzenledikleri programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engellilerle Dart Yarışması Bafra'da Sona Erdi - Son Dakika

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