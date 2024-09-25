Engelliye Kötü Muamele: Çalışanlar İstihdamdan Çıkarıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir bakım merkezinde engelli bir bireye yönelik kötü muamele görüntülerinin yer alması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerde yer alan iki personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından feshedildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir bakım merkezinde engelli bir bireye yönelik kötü muamele görüntülerinin yer alması üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir bakımevinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle bakım merkezinde incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan iki personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından feshedilmiştir. Bakanlığımız tarafından olayın gerçekleştiği özel bakım merkezine detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve söz konusu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak söz konusu olayda ihmali olan şahısların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.