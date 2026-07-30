Engelliye Saldıran Şüpheli Tutuklandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yüzünü kaskla gizleyen A.Y. (44), evinin bahçesinde sandalyede oturan ortopedik engelli H.H.B.'yi (80) darbedip ağır yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz'da, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen A.Y., evinin bahçesinde sandalyede oturan ortopedik engelli H.H.B.'yi, bilinmeyen nedenle darbetti. Kendisini savunamayan H.H.B., yere yığıldı. Saldırgan, olayın ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.H.B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

380 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile çevredeki iş yerlerine ait 114 güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 380 saatlik görüntüyü incelendi. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.