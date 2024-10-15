Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir'de Başarıyla Gerçekleşti

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen "Engelsiz Filmler Festivali", 12-13 Ekim günlerinde Eskişehir'de sinemaseverler ile buluştu.

17 filmlik seçkiyle Paribu Cineverse Espark'ta gerçekleşen ücretsiz etkinliğin programında Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması'nda ödül alan filmlerin yanı sıra Eskişehir'de ilk kez izleyici karşısına çıkan yapımlar da yer aldı.

'Hayal Ortağım' uygulaması ile görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için ayrıntılı alt yazı ile yapılan gösterimler, erişilebilir salonda yapıldı.

Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yıl konuğu "Kıyıda" filmi ile Eskişehirli yönetmen Büşra Bilginer oldu. Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilginer, "Engelsiz Filmler Festivali'nde olmak birçok festival gibi çok özel ama bizde çok ayrı yeri var. Sinemanın ulaşılabilir olması çok değerli. Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nden sonra memleketim olan Eskişehir'de gösterim alması beni çok mutlu etti. Böyle değerli festivallerin artması da bizim için çok değerli" dedi.

Film gösteriminin ardından işaret dili tercümanı Çiğdem Öztop'un çevirisiyle, seyirci ile söyleşi yapan yönetmen Bilginer, izleyicilerin sorularını yanıtladı.