Engelsiz Kafe'de Çalışan Gençlere Destek Ziyareti

(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Engelsiz Kafe'de çalışan gençleri ziyaret etti.

Selçuk'un engel tanımayan gençlerine istihdam olanağı yaratmak, onların sosyalleşmesini sağlamak için geçen aylarda açılan Engelsiz Kafe'de çalışan gençleri ziyaret eden Başkan Sengel, "Gençlerimiz engel tanımıyor, bütün engelleri aşıyorlar. Onların engelleri aşması bizler için de büyük bir mutluluk oluyor" dedi.

Engelsiz Kafe'nin hemen yanında bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini de ziyaret eden Başkan Sengel, şunları söyledi:

"Engelsiz Kafemizde bütün servisleri engel tanımaz gençlerimiz yapıyor. Bu şekilde de meslek sahibi oluyorlar ve para kazanıyorlar. Onların toplum içerisindeki yerleri bizler için çok değerli. Engel tanımaz gençlerimiz toplumun bir parçası oldukları gibi istihdamın da bir parçası olmak ve kendilerini ifade etmek istiyorlar. Burada hem kafemizde çalışıyorlar hem de Engelsiz Yaşam Merkezimizde bir sürü şey gerçekleştirerek de aynı zamanda hediyelik eşya üretiyorlar. O hediyelik eşyaların satın alınması noktasında da her birimize aslında 'Biz de varız. Lütfen bizi de görün' diyorlar. Onların ürettikleri her şey, yaptıkları her iş bizler için çok değerli. Efes Selçuk ve bizi takip eden bütün herkese söylüyorum; engel tanımaz çocuklara hep birlikte sahip çıkmaya devam edelim."

Başkan Sengel, Engelsiz Kafe ziyaretinde, Efes Selçuk'un engelsiz gençlerinin yaptıkları çalışmaları inceledi, onlarla sohbet etti.