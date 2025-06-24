Engelsiz Kafe, Engelli Bireyleri İş Hayatına Kazandırıyor

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin engel tanımayan bireyleri iş hayatına kazandırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Kafe, kapasitesi arttırılarak yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin 3 Aralık 2024 Dünya Engelliler Günü'nde kapılarını açtığı Engelsiz Kafe, kısa sürede kentin en sevilen duraklarından biri haline geldi. Efes Selçuklu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Engelsiz Kafe'de hizmet kalitesini arttırmak ve aynı anda daha fazla vatandaşa hizmet verebilmek için masa ve sandalyeler yenilenirken sayıları da çoğaltıldı. Aslanlı havuz yanında bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde karavan kafe olarak hizmet veren Engelsiz Kafe'de uygun fiyat politikasıyla soğuk ve sıcak içecekler, tatlı ve tuzlu ikramlıklar da bulunuyor. Kafede, tüm çalışma kadrosu engel tanımayan gençlerden oluşuyor.

"Burası dolup taştığında çok heyecanlanıyorlar"

Engelsiz Kafe'de engel tanımayan gençlerin mutluluk ve heyecanla çalıştığını aktaran Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Engelsiz Kafemizde bütün servisleri engel tanımaz gençlerimiz yapıyor. Hem kafemizde çalışıyorlar hem de kafenin hemen yanında bulunan Engelsiz Yaşam Merkezimizde hediyelik eşya üretip, farklı alanlarda eğitimler alıyorlar. Onların kaliteli zaman geçirmeleri, istihdam edilmeleri, toplumun bir parçası olmaya devam etmeleri çok değerli. Burada çalışırken de çok büyük emekle çalışıyorlar ama çalışırken de ne kadar mutlu olduklarını gözlerinde görebiliyorum. Kafemize vatandaşlar geldiğinde, burası dolup taştığında çok heyecanlanıyorlar. Hepsi o kadar çalışkan ve azimli ki her gelen vatandaşı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorlar. Burası onların bir nevi ekmek teknesi. Buradan emeklerinin karşılığını alıyorlar ve benim onlara verdiğim bu emanete öyle güzel sahip çıkıyorlar ki her birine sonsuz teşekkür ediyorum."

Sabah saat 9.00'dan akşam saat 21.00'e kadar hizmet veren Engelsiz Kafe, sıcak kahveleri ve çaylarıyla, güler yüzlü çalışanları ve samimi ortamıyla herkesi bekliyor.