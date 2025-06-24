Engelsiz Kafe, Engelli Bireyleri İş Hayatına Kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelsiz Kafe, Engelli Bireyleri İş Hayatına Kazandırıyor

24.06.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi'nin engelli bireyler için oluşturduğu Engelsiz Kafe, yenilenen kapasitesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Engelli gençlerin istihdam edildiği kafe, kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin engel tanımayan bireyleri iş hayatına kazandırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Kafe, kapasitesi arttırılarak yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin 3 Aralık 2024 Dünya Engelliler Günü'nde kapılarını açtığı Engelsiz Kafe, kısa sürede kentin en sevilen duraklarından biri haline geldi. Efes Selçuklu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Engelsiz Kafe'de hizmet kalitesini arttırmak ve aynı anda daha fazla vatandaşa hizmet verebilmek için masa ve sandalyeler yenilenirken sayıları da çoğaltıldı. Aslanlı havuz yanında bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde karavan kafe olarak hizmet veren Engelsiz Kafe'de uygun fiyat politikasıyla soğuk ve sıcak içecekler, tatlı ve tuzlu ikramlıklar da bulunuyor. Kafede, tüm çalışma kadrosu engel tanımayan gençlerden oluşuyor.

"Burası dolup taştığında çok heyecanlanıyorlar"

Engelsiz Kafe'de engel tanımayan gençlerin mutluluk ve heyecanla çalıştığını aktaran Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Engelsiz Kafemizde bütün servisleri engel tanımaz gençlerimiz yapıyor. Hem kafemizde çalışıyorlar hem de kafenin hemen yanında bulunan Engelsiz Yaşam Merkezimizde hediyelik eşya üretip, farklı alanlarda eğitimler alıyorlar. Onların kaliteli zaman geçirmeleri, istihdam edilmeleri, toplumun bir parçası olmaya devam etmeleri çok değerli. Burada çalışırken de çok büyük emekle çalışıyorlar ama çalışırken de ne kadar mutlu olduklarını gözlerinde görebiliyorum. Kafemize vatandaşlar geldiğinde, burası dolup taştığında çok heyecanlanıyorlar. Hepsi o kadar çalışkan ve azimli ki her gelen vatandaşı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorlar. Burası onların bir nevi ekmek teknesi. Buradan emeklerinin karşılığını alıyorlar ve benim onlara verdiğim bu emanete öyle güzel sahip çıkıyorlar ki her birine sonsuz teşekkür ediyorum."

Sabah saat 9.00'dan akşam saat 21.00'e kadar hizmet veren Engelsiz Kafe, sıcak kahveleri ve çaylarıyla, güler yüzlü çalışanları ve samimi ortamıyla herkesi bekliyor.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, Spor, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Kafe, Engelli Bireyleri İş Hayatına Kazandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Hamaney’e suikast mi düzenlenecek Time dergisinin kapağı dikkat çekti Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Gülizar Yıldız’ın öldürülme anı ortaya çıktı Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
16:20
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
16:19
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
16:09
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
15:48
Damien Comolli, David’in transferinde Fenerbahçe’ye rakip oldu
Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu
15:39
Andrea Pirlo, Süper Lig’e geri dönüş yolunda
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:24
Eyüpspor Fenerbahçe’den transfer yaptı
Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
15:22
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 11:05:47. #7.13#
SON DAKİKA: Engelsiz Kafe, Engelli Bireyleri İş Hayatına Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.