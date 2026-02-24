AK Parti Genel Merkezi'nde 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı' düzenlendi.

'Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı' AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve yaklaşık 600 engelli birey ile ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Kaya, AK Parti iktidarlarıyla birlikte engelliliğe bakış açısının değiştiğini vurgulayarak, "Engelliliği bir eksiklik olarak gören anlayışı geride bıraktık. Her bir kardeşimizi bu ülkenin eşit ve güçlü ferdi olarak kabul eden hak temelli yaklaşımı inşa ettik" dedi.

Son 24 yılda sosyal politikalar alanında önemli dönüşümler gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, 2002 yılında kamuda yaklaşık 5 bin olan engelli memur sayısının bugün 83 bine ulaştığını söyledi.

'ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL YOK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş ise "Gerçekten engellilerle ilgili, maalesef uzun yıllar önceden hem ailesinden hem başkalarından bir eksiklik vardı; sıkıntı vardı, hüzün vardı, kabul edememek vardı. Eğitimle birlikte onlar da bir birey olduklarını, bu bakanlığın bir evladı olduklarını görüyorlar. Az önce bizim masamızda oturan kızımızı gördüm; iki üniversiteyi bitiriyor. Tebrik ediyorum. Bugün hamdolsun çok önemli bir noktaya geldik. Annelerin, babaların yükünü hafifleten evde bakım ücretleri gibi destekler var. Özel eğitim kurumlarıyla ilgili önemli gelişmeler var. Bakın, özel eğitim kurumları gerçekten olmazsa olmaz kurumlardan biridir. Ama bizden önceki dönemde çok zor şartlarda ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanımızın, yüreğinden gelen bir sesle 'Bunlar için ne gerekiyorsa yapılmalı' demesinden sonra özel eğitim kurumlarının daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığını ve kardeşlerimize hizmet etmeye başladığını görüyoruz. Yani o günden bugüne baktığımızda çok önemli mesafeler kat ettik. Bundan sonra da inşallah daha ileriye gideceğimizi ümit ediyorum. Eğer biz bu işi yürekten, aşkla ve şevkle yapabilirsek, inanın önümüzde hiçbir engel yok. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.