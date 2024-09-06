Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi, eşi Dilan Polat cezaevinden aldı - Son Dakika
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Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi, eşi Dilan Polat cezaevinden aldı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat'ın tahliyesine başsavcılığın itiraz etmesi reddedildi. Eşi Dilan Polat, cezaevinden çıkan Engin Polat'ı karşıladı.

06.09.2024 21:06
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ENGİN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi. Polat ve yanındakilerin cezaevi önünde bekleyişlerinin sürdüğü sırada, başsavcılığın Engin Polat'ın tahliyesine itiraz ettiği haberi geldi. Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından Engin Polat, saat 18.00 sıralarında cezaevinden babası Sezgin Polat ile birlikte çıktı. Cezaevi aracıyla çıkarılan Engin Polat'ı araçtan inişinde eşi Dilan Polat sarılarak karşıladı. Engin Polat, "Çok mutluyum, ailemize kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Engin Polat, daha sonra kendisinin kullandığı ve içinde eşi Dilan Polat ile çocuklarının bulunduğu otomobille cezaevi önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi, eşi Dilan Polat cezaevinden aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi, eşi Dilan Polat cezaevinden aldı - Son Dakika
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