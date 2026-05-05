Engin Ulusoy'un Sağlık Durumu Açıklandı
Engin Ulusoy'un Sağlık Durumu Açıklandı

05.05.2026 18:17
Bakırköy Başsavcılığı, Engin Ulusoy'un sağlık sorunları iddialarını yalanladı, tedavisinin sürdüğünü belirtti.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davası sanığı Engin Ulusoy hakkında sosyal medyada yer alan "ağır sağlık sorunu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Adı geçen tutuklunun tedavi süreci, diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 414 sanıklı İBB Davası'nda, tutuklu eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan E.U.'nun çok ciddi sağlık sorunlarının olduğu, avukatıyla görüşmeye dahi güçlükle gidebildiği, yataktan kalkamadığı, yoklamaya çıkamadığı, 20 kilo verdiği ve hastaneye yatırıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza İnfaz Kurumu kayıtları üzerinden yapılan incelemede, adı geçen tutuklunun; Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmakta iken 10 Mart 2026 tarihinde duruşma için misafir olarak Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na naklinin yapıldığı, 7 Nisan 2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı, fıtık ve bel ağrısı tanısı konulduğu, ayrıca kalp ve tansiyon hastalıklarından dolayı da reçete düzenlendiği, 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20 sularında avukat ziyareti sonrası kurum görevlilerine kasık ağrısının olduğunu beyan etmesi üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi'ne gönderildiği, 4 Mayıs 2026 tarihinde kurum revir biriminde yapılan muayenesinde bel ağrısı, kasık ağrısı ve sağ bacak ağrısı (miyalji) sebebi ile ağrı kesici iğne yapıldığı, Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri'ne sevkinin yapıldığı, 5 Mayıs 2026 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'ne sevki sağlanarak MR çekimi yapıldığı, Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin yapıldığı, 6 Mayıs 2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri'ne sevklerinin olduğu, 8 Mayıs 2026 tarihinde Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin planlandığı, anlaşılmıştır. Adı geçen tutuklunun tedavi süreci, diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA

