Enis Arıkan'la 'Hayalperest' Sahne Aldı - Son Dakika
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Enis Arıkan'la 'Hayalperest' Sahne Aldı

Enis Arıkan\'la \'Hayalperest\' Sahne Aldı

Müzikli oyun 'Hayalperest', Enis Arıkan ile Zorlu PSM'de sahneye çıktı. Trajikomik bir hikaye anlatıyor.

25.12.2024 10:17
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Oyuncu Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı müzikli oyun "Hayalperest", Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılan eser, 1990'lı yılların İstanbul'unda başlayan trajikomik bir hikaye ile hayallerinin peşinden giden bir gencin yıldız olma hikayesini işliyor. Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayalet ile hedeflerini kovalayan hayalperest, izleyenleri müzikli bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyunun ardından açıklamada bulunan Arıkan, 45 gün içinde, spor yapıp oyun için hazırlandığını belirterek, "Çok güzel bir süreçti benim için. Hiç konuşma hazırlamadım. Sadece bu dönemde çok yakın iki arkadaşım benimle birlikte yaşadı. Buradaki bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayallerine tutunarak zorluklara göğüs geren bir gencin yıldız olma hikayesini konu alan eserin yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen oturuyor.

Senaryosunu Mert Dilek'in kaleme aldığı oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan, dans koreografilerini ise Beyhan Murphy hazırladı. Oyun 30'a yakın dansçı ve korodan oluşan bir ekiple sahnelendi.

Eserde Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir, Defne Koldaş, Sevda Baş, Batuhan Enes Katılmış, Bensu Uğur, Berfin Ayna, Çağla Yapar, Ceyda Gürpınar, Eda Mimaroğlu, Gamze Çelik, Gürdeniz Bursalı, Hira Aydın, Lal Sargın, Mert Aydın, Ozan Demir, Talha Kaya ve Yasin Yıldıran da sahne aldı.

Oyun, bugün yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Enis Arıkan'la 'Hayalperest' Sahne Aldı - Son Dakika

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