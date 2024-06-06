Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı

Adana'da eniştesiyle tartışan Ali Yeşilbudak, eniştesini vurarak kaçmıştı. 39 gün süren arama çalışmalarının ardından Yeşilbudak yakalandı. İfadesinde, kız kardeşine kötü davranıyordu, amacım öldürmek değildi dedi.

06.06.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da eniştesi Samet Gençdal'ı (23) öldürdükten sonra kaçan Ali Yeşilbudak (32), 39 gün sonra yakalandı. Yeşilbudak, ifadesinde, Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi dedi.

Olay, 28 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Samet Gençdal ile evde buluştuğu kayınbiraderi Ali Yeşilbudak arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabancayla bacağından vurup, kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençdal, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada Yeşilbudak'ın, kız kardeşine kötü davrandığı öne sürülen Gençdal ile konuşmak için buluştuğu, küfürleşmenin üzerine cinayetle sonuçlanan kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Polis, Yeşilbudak'ı Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskında Yeşilbudak, 39 gün sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yeşilbudak, ifadesinde, Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilbudak, tutuklandı.

HaberAnıl ATAR-KameraADANA,

Kaynak: DHA

Adana, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
10:59 Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi Kaburgalarına kadar kırdılar Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi! Kaburgalarına kadar kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:52:44. #1.11#
SON DAKİKA: Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement