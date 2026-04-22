ENKA Sanat Sezonu Kapanışında İki Oyunla Sahne Alıyor - Son Dakika
ENKA Sanat Sezonu Kapanışında İki Oyunla Sahne Alıyor

22.04.2026 16:59
ENKA Sanat, 'Mitolojik Hikayeler' ve 'Elma, Labrador, Çimen' oyunlarıyla sezonu kapatacak.

ENKA Sanat, sezon kapanışında "Mitolojik Hikayeler" ile "Elma, Labrador, Çimen" oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Ani Haddeler tarafından tasarlanan ve yazılan kuklalı çocuk gösterisi "Mitolojik Hikayeler" 26 Nisan'da sahnelenecek.

Orta oyunu ile kukla tiyatrosu geleneğini bir araya getiren eserde, Onur Gürçay ile Hande Ömürlü Yılmazer'e, Selen Öztürk, Sabahattin Yakut ve Gülinler konuk oyuncu olarak eşlik edecek.

İngiliz yazar Matthew Seager'ın "In Other Words" adlı eserinden uyarlanan yetişkin oyunu "Elma, Labrador, Çimen" de 28 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Onur Ünsal'ın yönettiği oyunda, başrolleri Engin Hepileri ile Nergis Öztürk paylaşıyor.

Eser, Alzheimer ile mücadele eden bir adam ve eşinin hikayesini odağına alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ENKA Sanat Sezonu Kapanışında İki Oyunla Sahne Alıyor - Son Dakika

Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
SON DAKİKA: ENKA Sanat Sezonu Kapanışında İki Oyunla Sahne Alıyor - Son Dakika
