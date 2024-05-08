Enkaz kentin bereketli topraklarında buğday hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Enkaz kentin bereketli topraklarında buğday hasadı

Geniş Video İzle

Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı. Tarım, bölge halkına umut olmuş durumda. Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde de geçtiğimiz son baharda ekimi yapılan buğday da hasat başladı. Çiftçilikle uğraşan Bodur ailesi, tarlalarında buğday üretimine devam ediyor. Tarım işlerinde ailesine yardım eden 11 yaşındaki Rana Bodur, buğdayın toplanması ve un haline getirilerek ekmek yapılması sürecini anlattı.

08.05.2024 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enkaz kentin bereketli topraklarında buğday hasadı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte hasat edilen ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir rola sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda. Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde de geçtiğimiz son baharda ekimi yapılan buğday da hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Pirinçlik Mahallesi sakinlerinden Bodur ailesi de 100 dönümlük tarlada buğday üretimine devam ediyor.

Çocukluğundan beridir çiftçilik ile uğraştığını dile getiren 51 yaşındaki İrfan Bodur, "Tarlada doğduk, tarlada büyüdük ama aklımızın yettiği yaştan bu tarafa tarımla uğraşıyoruz. Çocukluk dönemlerimizde karapatoz dediğimiz patozla hani önceleri daha ilk başlarında orakla biçerdik desteleri toplayıp buğdayları deste halinde bir yere yığardık patozla çektiğimiz zaman buğdayın samanı bir tarafa ve çıkan buğdayı tenekelerle alıp çuvallama yapardık. Daha sonra da satışlarını ilgilenirdik daha sonralarında, biçer bağlar çıktı yani buğdayı biçiyor bağlıyor çok sevinmiştik, ne güzel bir teknoloji demiştik o zamanlar daha sonraları işte biçerdöverler, tarlalara girdiğinde işte rahatlık bu günlermiş dedik. Birkaç saatin içerisinde buğdayımızı hasat ediyoruz buğdayı hemen kamyonlara yüklenip, satışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ortalama 100 dönüm civarında buğday ekmiş olduğumuz tarlalarımız var ortalama 150 dönüm civarında zeytin üretimimiz var, ortalama 100 dönüm civarında narenciye ile uğraşıyoruz. Son durumda buğday fiyatlarını '7 üzerinden satmıştık bu yıl henüz bir açıklama hala gerçekleştirilmiş durumda değil zaten buğdayın alıcıları da genelde tüccarlar alıyor" İfadelerini kullandı.

Tarım işlerinde ailesine yardım ettiğini dile getiren 11 yaşındaki Rana Bodur, "Babamgil öncelikle buğdayı biçmeye gidiyor, motorlarla buraya getiriyorlar buradan çuvallıyoruz. Çoğunlukla hafta sonlara gidiyorum okuldan geldikten sonra akşam üzeri bazen gidiyoruz. Buğdayı toplarken, böyle üstümden bir koca büyük gidiyormuş gibi hissediyorum, kendi tarlamızdan topladığımız buğdayları öğüterek un haline getiriyoruz ardından da ekmeklerimizi yapıp afiyetle yiyoruz." Şeklinde ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Hatay, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkaz kentin bereketli topraklarında buğday hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
01:57 Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü
10:16 Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:30 Gaziantep’te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
09:03 DEM Parti’ye silahlı saldırı DEM Parti'ye silahlı saldırı
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
08:26 Halkın içme suyu bulamadığı Uganda’da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı Halkın içme suyu bulamadığı Uganda'da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:29:35. #1.13#
SON DAKİKA: Enkaz kentin bereketli topraklarında buğday hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement