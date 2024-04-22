Enkaz kentte yüz güldüren çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
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Enkaz kentte yüz güldüren çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor

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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı devam ediyor. Bereketli hasatta çilekler, çiftçinin yüzünü güldüren çileklerin kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor. Depremzede çiftçilerin geleceğe olan umutlarını yeşerten bereketli çilek hasadı, asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde başladı. Tahtakapı Mahallesi'nde çiftçi Aziz Öztürk'ün yetiştirdiği çilekler, yurtdışına 50 TL'den ihraç edilirken tarladan 70 TL'den alıcı buluyor. Çileğin zorlu hasadında çalışan marifetli kadın işçiler, ortalama 7 saat çalışarak 500 TL yevmiye alıyorlar.

22.04.2024 08:48
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Enkaz kentte yüz güldüren çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı devam ediyor. Bereketli hasatta çilekler, çiftçinin yüzünü güldüren çileklerin kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden olan Hatay'ın bereketli toprakların çok sayıda ürün yetişiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvesi olan çilekte dalında olgunlaşmaya başladı. Depremzede çiftçilerin geleceğe olan umutlarını yeşerten bereketli çilek hasadı, asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde başladı. Tahtakapı Mahallesi'nde çiftçi Aziz Öztürk'ün yetiştirdiği çilekler, yurtdışına 50 TL'den ihraç edilirken tarladan 70 TL'den alıcı buluyor. Çileğin zorlu hasadında çalışan marifetli kadın işçiler, ortalama 7 saat çalışarak 500 TL yevmiye alıyorlar.

"Tarladan yurtdışına 50 TL'den giderken yurtiçin de 70 ile 80 TL arasında satışımız var"

Bu yıl ki hasadın geçen yıla göre daha güzel olduğunu söyleyen tarla sahibi Aziz Öztürk, "Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha güzel hasadımız var. Çileklerimizde tat, şekil ve lezzet olarak çok güzel. Burası 5 dönüm ama biz 3 dönümünü çilek ektik. Bu 4'üncü hasadımız. Yeni başladık ama güzel gidiyor hasadımız. Tarladan yurtdışına 50 TL'den gidiyor. Yurtiçine de 70 ile 80 TL arasında satışımız var. Marketler, tarlalardan 70 TL'den alıp 80 ile 100 TL arasında satılıyor. Bizde tarla fiyatı 70 TL ile 80 TL arasındadır" dedi.

"Kadın işçilerimiz tüm gün eğilerek çalıştığı için zor oluyor"

Çilek hasadının zor bir iş olduğunu ifade eden tarla sahibi Aziz Öztürk, "Çilek hasadımız zor bir iştir. Kadın işçilerimiz tüm gün eğilerek çalıştığı için zor oluyor. Kiraz hasadı kadar çilek hasadı da zordur. Kadın işçilerimizin yevmiyeleri 500 TL'dir. İşçiler, ortalama günlük 7 saat çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Eğilmekten belimiz ağrıyor ve çok yoruluyoruz"

Çilek hasadını yaparken çok yorulduklarını belirten Esra Öztrük, "Tahtaköprü mahallesindeyiz. Bu 4'üncü hasadımız oluyor. Geçen yıla göre çok iyi ve bereketli bir hasat oluyor. Ürün kalitemiz de iyi. Eğilmekten belimiz ağrıyor. Çok yoruluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Çiftçilik, Deprem, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkaz kentte yüz güldüren çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz kentte yüz güldüren çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
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