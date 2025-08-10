Ensarioğlu ve İler Çermik\'te İstişarede Bulundu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Çermik ilçesine ziyarette bulundu.

Ensarioğlu ve İler, AK Parti Çermik İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ile görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret eden Ensarioğlu ve İler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çermik Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına katılan Ensarioğlu, bu topraklarda huzur ve güveni kalıcı hale getireceklerini vurguladı.

İl Başkanı İler ve Belediye Başkanı Karamehmetoğlu da birer konuşma yaptı.