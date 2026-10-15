Enstitü personelinden 14 kişi, Kalkınma Ajansı desteğiyle RStudio eğitimi alıyor

Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli veri analizi ve RStudio eğitimi almaya başladı.

Ajansın "2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenen proje çerçevesinde düzenlenen eğitime, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi ile 14 araştırmacı teknik personel katılıyor.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Doç. Dr. Muhammet Atalay tarafından verilen eğitimlerde, personelin veri yönetimi, istatistiksel analiz, modelleme, raporlama ve görselleştirme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Beş gün sürecek eğitim programıyla araştırma verilerinin daha hızlı, sistematik ve güvenilir biçimde değerlendirilmesi, böylece kurumun bilimsel çalışma kapasitesi ile bölge tarımına sunulan hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.