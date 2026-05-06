Enver Ertaş'ın Yenilenen Gösterisi

06.05.2026 00:39
Enver Ertaş, 'The Illusionist' ile interaktif illüzyonları ve hikaye anlatımını sahneye taşıyor.

İllüzyon sanatını mizah, hikaye anlatıcılığı ve interaktif sahne şovlarıyla birleştiren Enver Ertaş, "The Illusionist" adlı yenilenen gösterisiyle seyirciyle buluşacak.

Her yaştan izleyiciye hitap eden gösteri, şaşırtıcı illüzyonlar, özel müzikler ve seyircilerin de dahil olduğu interaktif bölümlerle dikkati çekiyor.

Turne takvimi doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere birçok noktada performans sergileyecek olan Enver Ertaş, 2 Mayıs'ta Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde, 3 Mayıs'ta ise Mall of İstanbul MOİ Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Gösteri programı, 9 Mayıs'ta Watergarden Performans Merkezi, 10 Mayıs'ta TED Sakarya Koleji ve 16 Mayıs'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki iki seansla sürecek. Turnenin bir sonraki durağı ise 17 Mayıs'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu olacak.

İllüzyonist Ertaş, sihirbazlık gösterisi olmanın ötesine geçen yapımda, çocuklar için masalsı bir dünya kurarken yetişkinlere de eğlence ve duyguyu bir arada sunuyor.

Yüksek tempolu sahne akışıyla öne çıkan gösteri, aile bağlarına dokunan hikayeleri büyülü bir atmosferle sahneye taşıyor.

Gösterinin biletleri, etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Kaynak: AA

