Enver İbrahim BRICS\'i Öne Çıkarıyor

KUALA LUMPUR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, güçlü ve ilkeleri olan bir güç olarak yükselen BRICS'in daha dengeli ve eşit bir uluslararası düzenin şekillendirilmesinde bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Enver yaptığı açıklamada, geleneksel uluslararası örgütlerin değişen küresel gerçekleri yansıtmak ve gelişmekte olan ulusların isteklerini dikkate almak üzere reforma tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Enver, " Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların, İkinci Dünya Savaşı sonrası modası geçmiş yapılara hapsolmak yerine, mevcut gerçekleri ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtacak şekilde büyük çaplı bir revizyondan geçirilmesi çağrısı da yapıyorum" dedi.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'ne katılan Enver, grubun hem kendi içinde hem de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) gibi diğer bölgesel gruplarla ekonomik işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Enver, "BRICS ve ASEAN üyeleri, gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı yararına olacak şekilde bölgeler arası ticaret ve yatırımın artırılması da dahil olmak üzere stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.