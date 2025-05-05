Enver İbrahim'den ABD Tarife Açıklamaları

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında uyguladığı gümrük vergisi artışlarının yol açabileceği küresel belirsizliklerle, ülkesinin güçlü ekonomik temelleri sayesinde başa çıkabileceklerini ifade etti.

Bernama haber ajansına göre, Başbakan Enver, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkeye uygulanan tarifelerin ele alındığı özel bir parlamento oturumunda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enver, ABD'nin "karşılıklı tarife" uygulamalarını ciddiyetle ele aldıklarını belirterek, ülkesinin sahip olduğu güçlü temellerin, küresel ekonomik zorluklara karşı direnci artıracağı ve oluşabilecek belirsizlikler karşısında hazırlıklı olunmasını sağlayacağı değerlendirmesi yaptı.

"Dayanıklı bir iç ekonomi ve güçlü bir güven ortamıyla, dış baskılardan kolayca etkilenmeyiz ve küresel zorluklar karşısında yılmayız." ifadelerini kullanan Enver, ticaret ilişkilerindeki zorlukların, ulusal çıkarlar temelinde ve ticaret ortaklarıyla iyi ilişkilerin korunduğu pragmatik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Enver ayrıca, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle Malezya'nın bu yıl için öngörülen yüzde 4,5 ila yüzde 5,5 aralığındaki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesini yakalayamayabileceğini ifade etti.

"Karşılıklı tarifeler"

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

ABD, karşılıklı tarifeler kapsamında Malezya'ya da ek yüzde 24 gümrük vergisi getirmişti.