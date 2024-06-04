Epilepsi ile ilgili araştırma yapan doktorun maceralarını anlatan \'AN\' filminin galası yapıldı

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Epilepsi ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir doktorun maceralarını işleyen, "AN" filminin galası, Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği filmin gala gösterimine oyuncuların yanı sıra sinemaseverler de ilgi gösterdi.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan başrol oyuncusu Anıl Altınöz, filmde Çağrı isimli bir doktoru canlandırdığını belirterek, "Çağrı biraz karanlık bir karakter ama sevgi dolu biri aynı zamanda. Zaten peşine düştüğü projeyi biraz da aşkı için yapıyor." dedi.

Altınöz, Yağcıoğlu ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Uğur Hoca ile daha önce de çalıştık. Keyifli demeyeceğim. Zordu benim için çünkü kuantum fiziği üzerine bir film bu. İzleyiciler eminim daha önce izlemedikleri bir şey görecek bu filmde. Umarım biz de bunun bir öncüsü oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde "Ela" karakterini canlandıran Tuğba Dokuzlar ise oynadığı karakterin kendisine çok şey kattığını dile getirerek, "çünkü Ela biraz beni andırıyor. Normal hayattaki yaşantıma çok yakın bir karakter." şeklinde konuştu.

Dokuzlar, set ortamının verimli geçtiğine vurgu yaparak, "Çok eğlendik. Yeri geldi aksilikler de yaşadık ve zorlandığımız sahneler oldu. Sonuç olarak iyi bir iş çıkardık. Bence Türk sinemasına farklı bir bakış açısı getireceğiz ve artık insanlar biraz daha anda olmayı öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar'ın yanı sıra Latif Koru, Felicia Sağnak, Sevda Yeliz Nar, Zeynep Anıl, Eray Yasin Işık, Arda Kaptanlar, Hasan Karakurt, Tuğra Toğuz, Mira Şen, Pınar Yağcıoğlu ve Ömer Şen yer alıyor.

Müziklerini Koray Aykılıç'ın hazırladığı yapım, 7 Haziran'da sinemalarda olacak.