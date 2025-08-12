Kastamonu'da epilepsi nöbeti geçiren kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü.
Candaroğulları Mahallesi'nde seyir halinde olan Burhan Kabasakal idaresindeki özel halk otobüsünde bir kadın epilepsi nöbeti geçirdi.
Yolcuların uyarısıyla durumu fark eden şoför, kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi.
Kabasakal, rahatsızlanan kadını özel halk otobüsüyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kadının rahatsızlanması ve hastaneye götürülmesi özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Epilepsi Nöbeti Geçiren Kadın Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
