Epilepsi nöbeti geçiren üniversiteli İlknur hayatını kaybetti
09.04.2026 23:42
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaldığı yurtta epilepsi nöbeti geçiren üniversite öğrencisi 18 yaşındaki İlknur Kükler, hayatını kaybetti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlknur Kükler, öğle saatlerinde kaldığı yurtta epilepsi nöbeti geçirdi.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye sevk edilen İlknur Kükler kurtarılamadı. İlknur Kükler'in cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Tire Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in kızı olduğu öğrenilen İlknur Kükler’in cenazesi memleketi İzmir’in Tire ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
