Epilepsi Nöbetine Anında Müdahale

MALATYA'da bindiği otobüste epilepsi nöbeti geçiren Ali Fuat Sancar'ı, şoför Cemil Kozan güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Fuat Sancar bindiği belediye otobüsünde epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş. bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Cemil Kozan, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek aracı yolcular ile birlikte hastaneye sürdü. Kısa sürede Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Sancar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sancar tedaviye alınırken, otobüsteki yolcular şoför Cemil Kozan'a teşekkür etti.

Yaşananlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.