Epson, ITM Fuarı'nda Yeni Monna Lisa Yazıcılarını Tanıtacak

29.04.2026 01:49
Epson, İstanbul'daki ITM fuarında çift mürekkep üniteli Monna Lisa ML-32000JQ ve yeni ML-18000 modelini sergileyecek. Jakar kumaşlara canlı baskı, hassas desen tanıma ve çevre dostu su geri dönüşüm ünitesi sunuyor.

Epson, 9–13 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ITM fuarında (Salon 5, Stand 508B) çift mürekkep üniteli Monna Lisa ML-32000JQ modelini sergileyecek. Bu model, Genesta® reaktif ve pigment mürekkeplerle jakar kumaşlara baskı yaparak kumaşın dokumasındaki dekoratif motifleri canlı renklerle öne çıkarıyor. Ayrıca, çift siyah mürekkep sistemi ve üstün görüntü kalitesi sunan yeni ML-18000 modelinin lansmanı da yapılacak.

ML-32000JQ, yüksek hassasiyetli desen tanıma sistemi sayesinde motiflerin konumunu ve şeklini algılayarak yazılımla entegre çalışıyor. Farklı kumaş türlerine göre düzeltmeler yapabilen sistem, jakar alanlarla baskıyı mükemmel hizalıyor. 32 adet Epson PrecisionCore baskı kafası ve dört farklı Genesta mürekkep ailesi (Asit, Reaktif, Dispers ve Pigment) ile 8+8 renk seçeneği sunan yazıcı, doğal, sentetik ve yapay tüm kumaş türlerinde yüksek kalite sağlıyor. Entegre su geri dönüşüm ünitesi sayesinde su sarfiyatını azaltarak çevresel etkiyi minimuma indiriyor.

