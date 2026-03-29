Epstein'in Kirli Yazışmaları: Mankenlik Ajansı Temsilcisi Suçlandı

29.03.2026 09:42
Mankenlik ajansının temsilcisi, Epstein ile yıllarca süren cinsel istismar yazışmaları yaptı.

ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelere göre Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü.

Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildi.

Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü.

Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yapması dikkati çekti.

Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü.

Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

09:43
Şehri ayağa kaldıran olay Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
