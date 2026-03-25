Epstein'in Mağdurları Adalet Bekliyor

25.03.2026 12:30
Epstein'in mağdurları, yaşadıkları istismarları ve adaletin sağlanmadığını vurguladı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, travmalarının etkisinin sürdüğünü ve adalet beklentilerinin karşılanmadığını belirtti.

BBC Newsnight programına röportaj veren bazı mağdurlar, Epstein nedeniyle yaşadıkları istismarları ve adalet arayışlarını anlattı.

Mağdurlardan Joanna Harrison, ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelerde, kimliğinin yanlışlıkla ifşa edilmesinin ardından ilk kez konuştuğunu belirterek, yaşadıklarını anlatmanın "nefes almanın bir yolu" olduğunu söyledi.

Harrison, Epstein ile 18 yaşında tanıştığını ve sürecin masaj bahanesiyle başladığını ifade ederek, daha sonra tecavüze uğradığını dile getirdi.

Epstein'in ölümünün ardından adaletin sağlanacağına dair umudunun azaldığını vurgulayan Harrison, "Cevabını asla alamayacağım sorularım var." dedi.

Chauntae Davies de Epstein'in özel uçağıyla Afrika'ya yapılan seyahate ilişkin daha önce yayımlanmamış fotoğrafları paylaşarak, bu yolculukta eski ABD Başkanı Bill Clinton, oyuncu Kevin Spacey ve suç ortağı Ghislaine Maxwell gibi isimlerin de bulunduğunu savundu.

Davies, yaşadığı istismarı kimseye anlatmayı düşünmediğini belirterek, "Clinton'a yolculuk sırasında masaj yaptığını da" iddia etti.

Epstein tarafından özel adasında tecavüze uğradığını belirten Davies, en karanlık anılarının New Mexico'daki çiftlikte yaşandığını söyledi.

"Gözümüzdeki korkuyu seviyordu"

Bir diğer mağdur Lisa Phillips ise Epstein'in bağlantıları üzerinden insanları kontrol altında tutmaya çalıştığını anlatarak, Epstein'in bir defasında "İnsanlar hakkında koz sahibi olmayı seviyorum." dediğini aktardı.

Phillips, "(Epstein) Gözümüzdeki korkuyu seviyordu." diyerek, Epstein'in mağdurlarının donup kalmasından hoşlandığını belirtti.

Wendy Pesante de 14 yaşında Epstein ile tanıştığını ve küçük yaşta istismara maruz kalmanın gerçeklik algısını bozduğunu söyledi.

Mağdurlar, Epstein'in cezaevinde ölü bulunmasının resmi olarak intihar olarak kayda geçmesine rağmen buna inanmadıklarını ifade etti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

