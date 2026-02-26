Epstein Soruşturmasında Gizli Belgeler İnceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein Soruşturmasında Gizli Belgeler İnceleniyor

26.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein davasında belgelerin gizlenip gizlenmediğini araştırıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin uygunsuz şekilde gizlenip gizlenmediğini incelediğini bildirdi.???????

Bakanlık, Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda eksik olduğuna yönelik haberlerin ardından, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son zamanlarda birçok kişi ve haber kuruluşunun, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davasına ilişkin kayıp olduğu iddia edilen belgelere işaret ettiği belirtildi.

Kamuoyu tarafından bahsedilen tüm belgelerde olduğu gibi, bakanlığın bu kategorideki dosyaları da incelediğine dikkat çekilen açıklamada, herhangi bir belgenin uygunsuz şekilde gizlendiğinin tespit edilmesi ve bunların yayımlanmasının yasalara uygun olması halinde kamuoyuna paylaşılacağı kaydedildi.

CNN araştırmasına göre, Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik

CNN'in haberinde, Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatının yer aldığı, bu kayıtların 90'dan fazlasının bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." ifadesini kullanmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein Soruşturmasında Gizli Belgeler İnceleniyor - Son Dakika

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Epstein Soruşturmasında Gizli Belgeler İnceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.