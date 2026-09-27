Erakçi, 7 maddelik plana sebepsiz ret gelirse ABD'nin hatası olacağını söyledi

NEW İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'ye önerdikleri 7 maddelik anlaşma planının "çok makul" olduğunu belirterek, "Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." diye konuştu.

Erakçi, ABD'de NBC News'e mülakat verdi.

ABD'nin başlattığı "saldırganlık savaşını" bitirmek istediklerini belirten Erakçi, "Bu savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattılar. Ama sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz." dedi.

Erakçi, arabulucular yoluyla ABD'ye ilettikleri 7 maddelik önerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak henüz "resmi bir yanıt" almadıklarını belirterek, "Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bir şekilde dondurulmuş olan paralarının ve varlıklarının serbest bırakılmasını ve petrolünü satabilmeyi istediklerini belirten Erakçi, ABD'nin önceki anlaşmalarda zaten bunları taahhüt ettiğini söyledi.

Erakçi, "Savaşın yeniden başlamasına da tamamen hazırız. Kıyamet savaşı bile olsa, her türlü yeni saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış." diye konuştu.

ABD'nin sekiz aydır sonuçsuz bir şekilde savaştığını belirten Erakçi, yeni saldırıların da "kesinlikle" aynı olacağını söyledi.

Erakçi, ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a geçmişte defalarca saldırdığını hatırlatarak, "Aslında diplomasiye geri dönmemiz için hiçbir neden yok ama yine de diplomasiyi deniyoruz çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

BM Genel Kurulu sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Erakçi'nin 30 Eylül'e kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.