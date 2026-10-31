Erakçi, ABD ile görüşmeye gerek görmedi, Katar ve Pakistan ile temaslar sürüyor - Son Dakika
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Erakçi, ABD ile görüşmeye gerek görmedi, Katar ve Pakistan ile temaslar sürüyor

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'li yetkililerle görüşme planı olmadığını söyledi. Erakçi, Vance'in gönderdiği öne sürülen mektubun incelendiğini, Katar ve Pakistan ile temasların sürdüğünü, Hürmüz için sürenin 2 güne inmesi önerisinin ele alındığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD makamları ile görüşme planlarının olmadığını ve görüşmeye ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD'li yetkililerle görüşme yapıldığına ilişkin iddialar ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği öne sürülen mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, Vance'in gönderdiği mektubu dikkatle incelediklerini ve konunun ilgili kurullarda ele alındığını belirterek, ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme planlarının bulunmadığını ve bu yönde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mevcut durumda ABD ile görüşmeye de gerek görmediklerini ve ülkesinin şartlarının açık olduğunu aktaran Erakçi, arabulucu ülkeler olan Katar ve Pakistan ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, ABD'nin İran'ın şartlarını kabul ettikten sonra müzakerelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olacağına karar verileceğini vurguladı.

ABD'nin diyalog kapısını açma çabası olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir

Erakçi, Vance'in mektubu ile birlikte ABD'nin diyalog kapısını açma ve daha geniş bir mutabakata varma yönündeki çabasının olumlu bir adım olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin 7 şartının kabul edilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılmasına yönelik öneriye dair "Katar tarafı, önerimizin uygulanma süresinin 5 güne indirilmesini istemişti. Gelinen aşamada ise bu sürenin 2 güne düşürülmesi yönünde bir öneri üzerinde duruluyor." ifadelerini kullandı.

Savaş ihtimalini de göz ardı etmediklerini hatırlatan Erakçi, tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyleyerek Hürmüz Boğazı'nın açılma şartını, İran ve Umman tarafından belirlenen yeni geçiş rotasının kabul edilmesine ve alternatif güzergahların kapatılmasına bağladıklarını söyledi.

Erakçi ayrıca, ABD'nin İran'ın petrol satışına yönelik muafiyeti yeniden yürürlüğe koymasını ve Katar'dakiler dahil olmak üzere ülkesinin dondurulmuş tüm varlıklarının serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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