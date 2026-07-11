Erakçi'den ABD'ye Karşılıklı Uyumluluk Çağrısı - Son Dakika
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Erakçi'den ABD'ye Karşılıklı Uyumluluk Çağrısı

11.07.2026 07:29
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum istedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Erakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu." ifadesini kullandı.

Söz konusu ihlalin, ABD'nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Erakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erakçi'den ABD'ye Karşılıklı Uyumluluk Çağrısı - Son Dakika

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