Erakçi'den Netanyahu'ya 'Yılan' İfadesi - Son Dakika
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Erakçi'den Netanyahu'ya 'Yılan' İfadesi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Netanyahu'nun açıklamaları arasındaki farkı eleştirerek onu 'yılan' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngilizce ve İbranice açıklamaları arasındaki farka dikkati çekerek, Netanyahu'yu "yılan" olarak nitelendirdi.

Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'nun İngilizce ve İbranice açıklamaları arasındaki farka dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"İbranicede Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail adına İran'a karşı bir savaşa kandırıldığını açıkça övünerek haykırıyor. Netanyahu, ABD televizyonlarında 1000 saat yayın süresiyle Amerika'yı nasıl 'etkilediğini' açıkça gülerek anlatıyor. İngilizcede ise ABD Başkanı'nın (Donald Trump) liderliğini övüyor."

Erakçi, mesajının sonunda Netanyahu'yu "yılan" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonunda dün yayımlanan röportajında, "Yaklaşık 40 yıldır İran'la uğraşıyorum. Güvenlik teşkilatımızı İran'la doğrudan yüzleşmeye ikna etmem uzun zaman aldı. Ayrıca ABD'yi de bu anlayışa getirmek de uzun zaman aldı. Bunu yapabildim çünkü Amerikan televizyonunda yaklaşık 1000 saat yayınlandım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erakçi'den Netanyahu'ya 'Yılan' İfadesi - Son Dakika

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