Erakçi: Uluslararası Hukuk Ölmüştür

25.03.2026 00:15
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Batı'nın çifte standartlarını eleştirerek uluslararası hukukun öldüğünü savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı ülkelerini İran'a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçlayarak, "Uluslararası hukuk ölmüştür." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, AA'nın paylaşımını alıntılayarak, Batı'nın ülkelere göre çifte standart uyguladığını söyledi.

"Uluslararası hukuk ölmüştür. Bunun nedeni ise Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir." diyen Erakçi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'a "İranlılara karşı yapılan ihlalleri kınadığı için" teşekkür etti."

Erakçi ayrıca, hukukun üstünlüğüne değer verenlerin seslerini daha fazla yükseltmesini istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Dışişleri Bakanlığının İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dış politikanın daha pragmatik ve etkili hale gelmesinin uluslararası hukuku bir kenara bırakmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ihlal olarak adlandırmamak, dış politikamızı daha ikna edici hale getirmez. Bununla Gazze Savaşı sırasında da uğraşmak zorunda kalmıştık ve İran Savaşı'nda da bununla başa çıkmak zorundayız. Zira bu savaş, bana göre uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Hukuk, İran, Son Dakika

