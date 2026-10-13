Eralp, Merz'in Berlin'deki koalisyon görüşmelerine müdahalesini kabul edilemez buldu - Son Dakika
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Eralp, Merz'in Berlin'deki koalisyon görüşmelerine müdahalesini kabul edilemez buldu

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Sol Parti Berlin Eyalet Meclis Grubu Eş Başkanı Elif Eralp, Başbakan Friedrich Merz'in Berlin'deki hükümet kurma görüşmelerine karışmasını kabul edilemez buldu. Eralp, Yeşiller ve SPD ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtirken, Merz Sol Parti ile koalisyona karşı çıkmıştı.

Almanya'da Sol Parti Berlin Eyalet Meclis Grubu Eş Başkanı Elif Eralp, Başbakan Friedrich Merz'in Berlin'de hükümet kurma görüşmelerine karışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Berlin'de 20 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde, Sol Parti'nin başbakan adayı olan Eralp, Meclis Grubu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Eralp, Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında Berlin'de yürütülen hükümet kurma görüşmelerine Merz'in karışmasının doğru olmadığını belirterek, "Bunu kabul edilemez buluyorum." ifadesini kullandı.

Partisinin seçimlerden birinci çıktığını anımsatan Eralp, seçmenlerin kendilerine "konut kiralarındaki dolandırıcılığa" son verme, büyük konut şirketlerini kamulaştırma ve toplumdaki dayanışmayı güçlendirme görevi verdiğini vurguladı.

Yeşiller ve SPD ile son günlerde yoğun ve olumlu görüşmeler yapıldığını aktaran Eralp, görüşmelerde birçok ortak noktayı da tespit ettiklerini kaydetti.

Eralp, eyalet başbakanı olmayı hedefliyor

Sol Parti, 20 Eylül'de Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde yüzde 25,7 oy oranı ile birinci parti olmuştu.

Eralp, seçimlerin ardından SPD ve Yeşiller ile üçlü koalisyon kurarak Berlin'de eyalet başbakanı olmayı hedefliyor.

Merz hükümet kurma görüşmelerini sonlandırma çağrısında bulunmuştu

Almanya Başbakanı Merz, dün katıldığı bir etkinlikte Yeşiller ve SPD'den Sol Parti ile koalisyon kurmamaları ve hükümet kurma görüşmelerini sonlandırma çağrısında bulunarak, "Berlin'deki Sol Parti, özellikle aşırı radikal bir soldur ve hepimizi derinden endişelendiren şey, bu partide yaygın olan antisemitizmdir." ifadesini kullanmıştı.

Merz, böyle bir partinin başkentte eyalet hükümetine gelmesini istemediğini söyleyerek, Yeşiller ve SPD'nin CDU ile istikrarlı hükümet kurabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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