Erbaa Belediyesi, Erbaa SHMYO ile evde bakımda öğrencilere saha imkanı sunacak

Erbaa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında, evde bakım hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Erbaa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen evde bakım hizmetleri kapsamında hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Usta tarafından imzalandı.

Protokolle, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Belediye ekiplerinin yürüttüğü evde bakım çalışmalarına katılarak okulda edindikleri teorik bilgileri sahada pekiştirmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin hasta hijyeni, beslenme desteği, iletişim teknikleri, hijyen eğitimi ve mobilizasyon egzersizleri gibi bakım destek çalışmalarına katılacağı belirtildi.