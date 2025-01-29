Erbaa Belediyesi'nden Squid Game ile Çevre Dostu Proje - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi'nden Squid Game ile Çevre Dostu Proje

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Erbaa Belediyesi, dünya genelinde popüler olan 'Squid Game' akımına doğa dostu projeleriyle katılarak sosyal medyada dikkat çekti. Belediye, çevre bilincini artırmayı hedefleyen çalışmalarını Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda tanıttı.

29.01.2025 22:25  Güncelleme: 22:28
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Erbaa Belediyesi Squid Game trendini çevre duyarlılığıyla buluşturdu

TOKAT - Erbaa Belediyesi, "Squid Game" akımına doğa dostu projelerle katılarak, sosyal medyada ilgi topladı.

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi tarafından beğenilen ve ikinci sezonuyla tekrar gündeme oturan "Squid Game" sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla adeta bir akıma dönüştü. Bu küresel akıma katılan Erbaa Belediyesi'nin Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda "Tabiatla bütünleşen projemizle doğayı seviyor, yeşili koruyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ilgi çekti. "Yeşil alanları koruyarak doğaya duyarlı projeler üretiyoruz" diyen belediye yetkilileri, çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların altını çizdi.

Erbaa Belediyesi'nin bu eğlenceli paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorumlarla karşılandı. Hem "Squid Game" akımını takip eden hem de çevre duyarlılığına önem veren vatandaşlar, belediyenin paylaşımını takdir etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erbaa Belediyesi'nden Squid Game ile Çevre Dostu Proje - Son Dakika

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