Erbaa'da 100 Bin Dolma Pişirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbaa'da 100 Bin Dolma Pişirilecek

22.07.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali için 100 bin 60 baklalı dolma pişirilecek büyük kazan getirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 gün sonra başlayacak Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali'nde 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, belediyeye ait iş makinesi tarafından alana yerleştirildi.

Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 24 Temmuz'da baklalı dolma pişirilmesi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği 600 kilo ağırlığında 5 ton ürün kapasiteli kazan ilçeye getirildi. Getirilen kazan kamyonete yüklenip süslenerek zabıta eskortu ve davul zurna eşliğinde konvoyla ilçede dolaştırılarak vatandaşlar cuma günü düzenlenecek programa davet edildi. Gastronomi etkinliklerinin gerçekleştirileceği Bilim Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan burada belediyeye ait bir iş makinesi tarafından kamyonetten kaldırılıp dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi. Vatandaşlar olan biteni şaşkın bakışlarla izlerken o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa'da 100 Bin Dolma Pişirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:34:45. #7.13#
SON DAKİKA: Erbaa'da 100 Bin Dolma Pişirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.