Erbaa'da 100 Bin Dolma Pişirilecek

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 gün sonra başlayacak Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali'nde 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, belediyeye ait iş makinesi tarafından alana yerleştirildi.

Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 24 Temmuz'da baklalı dolma pişirilmesi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği 600 kilo ağırlığında 5 ton ürün kapasiteli kazan ilçeye getirildi. Getirilen kazan kamyonete yüklenip süslenerek zabıta eskortu ve davul zurna eşliğinde konvoyla ilçede dolaştırılarak vatandaşlar cuma günü düzenlenecek programa davet edildi. Gastronomi etkinliklerinin gerçekleştirileceği Bilim Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan burada belediyeye ait bir iş makinesi tarafından kamyonetten kaldırılıp dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi. Vatandaşlar olan biteni şaşkın bakışlarla izlerken o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),