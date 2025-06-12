Erbaa\'da Osman Gazi Caddesi\'nde Düzenleme Çalışması

Erbaa Belediyesi Ziya Gökalp Mahallesi ile Kuruçay Mahallesi'ni birbirine bağlayan Osman Gazi Caddesi'nin çift yönlü hizmet veren bölümünde bulvar düzenleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bulvar düzenleme çalışması kapsamında refüj, aydınlatma ve altyapı çalışmaları yapılacak.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Osman Gazi Caddesi'nin 27 metrelik çok geniş bir cadde olduğuna işaret ederek, "Burada ciddi anlamda bir nüfus yoğunluğu da oluşmaya başladı. Yakın zamanda 1 Temmuz'da ihalesi de yapılacak. TOKİ'de bu bölgede yapıldıktan sonra bu bölgedeki yoğunluk daha da artacak. Özellikle Osman Gazi Caddemizle alakalı aydınlatma ile ilgili sıkıntılar vardı. Aydınlatma ile ilgili sıkıntıları da ÇEDAŞ ile görüşerek planlamaya dahil ettik. İnşallah bu çalışmada refüjün yapıldığı kaldırımın ve yoğun daha konforlu hale geldiği ve özellikle aydınlatmanın giderildiği inşallah bir çalışma olacak. Kuruçay bölgesi ile Ziya Gökalp Mahallesi ciddi bir nüfus yoğunluğuna sahip inşallah buradaki yapılaşmanın önünü açacak şehrimizi doğu ve batı yönünde genişletmeye çalışıyoruz. Kuzeye doğru büyümekten yani fay hattına doğru büyümekten ziyade şehrimizi biz doğu-batı doğrultusunda büyüterek inşallah vatandaşlarımızı bu noktada bir nebze olsun doğru yönlendirme niyetindeyiz İnsan ve yaya odaklı projemizi tamamlayacağız. Tabii ki refüjü aydınlatması, otoparkı, yolu her şeyi planlı bir şekilde yine diğer caddelerde nasıl hassas yaklaştıysak aynı şekilde burada da hassas yaklaşacağız. Erbaa'mıza hayırlı olsun." dedi.