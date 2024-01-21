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Erbaa'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Erbaa'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otlarken su kuyusuna düşen bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçiye ulaşamayan hayvan sahipleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek keçiyi bağlayıp yukarı çekti. Kurtarılan keçi, diğer keçilerin yanına salındı.

Erbaa\'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
21.01.2024 - 13:09,
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmangazi Mahallesi'nde Osman Kayabaşı'na ait keçi, otlarken yaklaşık 7 metrelik su kuyusuna düştü.

Kendi imkanları ile keçiye ulaşamayan hayvan sahipleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek keçiyi bağlayıp yukarı çekti.

Ekipler, kurtardıkları keçiyi diğer keçilerin yanına saldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erbaa'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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