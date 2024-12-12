Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Erdoğan Çiftçi (63) idaresindeki 24 DH 668 plakalı traktör, Ziya Gökalp Mahallesi'nde tarla sürerken devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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